13:01Политика
Минэнерго Турции заявило о начале работы по договоренности с РФ о газовом хабе
Фото: depositphotos/imaginative
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез сообщил о начале работы турецкой стороны по своей части договоренности с Россией о газовом хабе. Об этом сообщает RT.
"Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это... <...> В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне", – заявил глава Минэнерго.
Денмез подчеркнул, что Турция всегда была заинтересована в том, чтобы стать газовым центром и центром торговли.
19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании международного газового хаба в стране. Через распределительный пункт топливо можно будет поставлять в Европу.
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