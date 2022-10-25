В Кремле не видят оснований опасаться, что Турция злоупотребит положением на рынке газа

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют опасений в вопросе возможного злоупотребления Турцией доминирующим положением на рынке газа.

"Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы, поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим", – цитирует Пескова ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, Россия и Турция продолжают взаимодействовать по газовой повестке как на высшем, так и на рабочем уровне. В настоящее время государства связывает совместная работа по "Турецкому потоку", который, по словам Пескова, имеет потенциал к расширению.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Турция имеет противоположное от стран Запада мнение. Она не присоединилась к антироссийским санкциям, сохраняя возможность использования посреднических услуг.

Ранее СМИ сообщали, что Турция обратилась к "Газпрому" с просьбой об отсрочке платежей за российский газ. Глава министерства финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати подчеркнул, что государство также намерено получить от российского поставщика скидку. В Турции высказали уверенность в том, что газовая компания пойдет навстречу.



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