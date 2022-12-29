Аналитик описал работу по созданию газового хаба в Турции

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Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков описал работу по созданию газового хаба в Турции, сообщает "Лента.ру".

По словам специалиста, Россия должна начать переговоры с компаниями Европы для того, что удостовериться в их готовности покупать российских газ через Турцию.

"Пока речь идет не о полноценном строительстве хаба, а о подготовительной части: прорабатываются правила игры, будет создаваться еще и биржа, а не просто система приемки", – рассказал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что создание хаба подразумевает приход дополнительных объемов газа в Турцию. По его мнению, "Газпром" может вернуться к мощностям "Южного потока", который подразумевал прокладку двух очередей ГТС от Ямала до Анапы общей мощностью 63 миллиарда кубометров газа.

Ранее проректор РГУ нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев рассказал, что Турция не сможет отказаться от закупки российского газа. По его словам, найденное Турцией в Черном море месторождение газа может покрыть только "местные нужды". Лобусев отметил, что Турция сможет добывать не более 5 миллиардов кубических метров газа.

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