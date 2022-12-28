Экспорт российского газа сократился до самых низких уровней с начала столетия – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Экспорт российского газа в Европу в 2022 сократился до самого низкого уровня с начала столетия. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, поставки Газпрома в Европу, бывшую крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, сокращаются уже несколько месяцев. В издании подчеркивают, что одной из причин стал отказ ряда стран оплачивать топливо рублями.

В статье отмечается, что на европейскую территорию газ поступает только через один из пунктов на границе с Украиной и по одной ветке газопровода "Турецкий поток".

Согласно материалам издания, Россия, однако, увеличивает поставки газа в Китай. В статье уточняется, что ежедневные объемы в декабре превышают контрактные уровни, а в некоторые дни достигают рекордных значений.

Ранее цена газа в Европе опустилась ниже 850 долларов. Котировки газа упали на фоне теплой погоды в Европе, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней.

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