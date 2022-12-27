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Найденное Турцией в Черном море месторождение газа покроет только "местные нужды". Проректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Александр Лобусев рассказал, что Турция не сможет отказаться от закупки российского газа, сообщает "Газета.ру".

"58 миллиардов – мы в год в Европу по одной только ветке прокачивали примерно столько. В год. Поэтому тут говорить не о чем. Это только по одной ветке. На самом деле там в 4–5 раз больше мы прокачали. Это какие-то местные нужды, но не более того", – сказал Лобусев.

По словам проректора, если Турция выйдет на добычу газа, то она не будет превышать 5–10% от запаса месторождения. Всего Турция сможет добывать не более 5 миллиардов. Лобусев отметил, что это крайне мало для использования по необходимым нуждам.

Эксперт отметил, что российский "Газпром" до 2022-го поставлял в ФРГ только по газопроводу "Северный поток" примерно 55 миллиардов кубических метров в год. Находка Турции, которую оценивают в 58 миллиардов кубометров – это средний показатель, однако для бассейна Черного моря – это хороший уровень.

"Черноморский сам по себе бассейн, в общем-то, перспективен. У нас в Крыму есть месторождения, в Предкавказье, на Кавказе немножко, но это небольшие месторождения в основном. Для Черноморского региона – это вполне прилично", – оценил Лобусев.

Проректор добавил, что для освоения нового месторождения газа необходимы большие денежные средства – миллиарды долларов или евро.

"Там все зависит от инфраструктуры. Вы посмотрите географически где это место. Если там есть инфраструктура развитая, в том числе и нефтяная, то это будет дешевле кратно. Если это первое месторождение, то там всегда колоссальные вложения нужны", – рассказал Лобусев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок Ковыкта – Чаянда газопровода "Сила Сибири" от него. Протяженность газотранспортного маршрута составит более трех тысяч километров, участка Ковыкта – Чаянда – 804 километра.

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