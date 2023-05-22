В Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ рублями

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Власти Республики Сербской выразили готовность платить за российский газ рублями, заявил глава представительства в РФ Душко Перович. Об этом сообщает РИА Новости.

"Газпром" продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену, на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях", – сказал он.

Перович отметил, что в данный момент республике сложно проводить оплату в связи тем, что трансферты через корреспондентские банки приходят с задержкой.

Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для дальнейших поставок газа из РФ, который может быть связан с газотранспортной системой Сербии, отметил он. Проект находится в фазе подготовки.

Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской, с 1 июня 2022 года продлила договор с компанией "Газпром". Отмечается, что на тот момент речь шла о цене в 290 долларов за тысячу кубометров топлива, а сама цена могла изменяться от квартала к кварталу.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что договор между Венгрией и компанией "Газпром" о возможных поставках газа сверх объемов, обозначенных в контрактах, был продлен. По его словам, поставки будут осуществляться через газопровод "Турецкий поток".

