Министры энергетики стран ЕС заявили о продолжающемся снижении поставок российского газа

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Министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок российского газа. Вместе с тем закупки сжиженного природного газа (СПГ) не позволили полностью компенсировать нехватку топлива из РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

Одновременно с этим она поддержала инициативу некоторых стран ЕС призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского газа. По ее словам, запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком уровне в том числе за счет добровольного снижения спроса на газ.

Кроме того, Симсон призвала страны Евросоюза сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что Узбекистан договорился с "Газпромом" на ПМЭФ о поставках российского газа в течение двух лет. Закупки начнут с 1 октября, их объем составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год.

До этого министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что промышленности ФРГ угрожает остановка, если соглашение между Россией и Украиной о транзите газа не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года.