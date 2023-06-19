Узбекистан заключил контракт на покупку российского газа на два года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Узбекистан договорился с "Газпромом" о поставках российского газа в течение двух лет. Закупки начнут с 1 октября, их объем составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства энергетики республики.

"Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" Алексеем Миллером", – сообщается в публикации.

В министерстве уточнили, что "Газпром" будет поставлять 9 миллионов кубометров газа в сутки.

В рамках соглашения действуют полные коммерческие условия. Контракт призван помочь закрыть потребности Узбекистана в природном газе, чтобы комфортно пережить осенне-зимний сезон.

Ранее замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал, что правительственные эксперты прорабатывают параметры тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана.

Он отметил, что в будущем развитию и энергетической безопасности всего региона Центральной Азии помогут именно стабильные и долговременные поставки газа. По его мнению, перспективы по закреплению трехстороннего взаимодействия в газовой области являются хорошими.

Вопрос создания тройственного газового союза обсуждался Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым еще в ноябре 2022 года.



Компания "Газпром нефть" представила проект "Энергия в людях" на ПМЭФ