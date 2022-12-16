РФ продолжает переговоры с Казахстаном и Узбекистаном по созданию газового союза – посол

Фото: depositphotos/viperagp

Переговоры России с Казахстаном и Узбекистаном по поводу газового союза продолжаются. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

По заявлению посла, СМИ неправильно интерпретируют слова партнеров России по переговорам.

"И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная на ногах. На этом основании (СМИ. – Прим. ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект. – Прим. ред.)", – приводит его слова РИА Новости.

Посол уточнил, что в данный момент идет процесс изучения предложений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг якобы отказ Узбекистана от идеи "тройственного газового союза". Он заявил, что работа по созданию союза ведется.

В конце ноября президент России Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Газовый союз из трех государств планируется создать для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.

Эксперты прокомментировали ситуацию с "газовым союзом" РФ, Казахстана и Узбекистана

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!