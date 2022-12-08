Песков опроверг сообщения об отказе Узбекистана от идеи "тройственного газового союза"

Фото: depositphotos/viperagp

Деятельность России и Узбекистана по созданию "тройственного газового союза" осуществляется с коммерческой точки зрения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что информация, которую ранее распространило агентство Reuters, представляет собой неправильное толкование слов вице-премьера Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова.

"Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия в контексте создания этого союза. Речь идет о коммерческой стороне – в этом плане работа продолжается", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее Мирзамахмудов заявил, что заключение газового соглашения с российской стороной не означает союз. Он отметил, что Москва и Ташкент организовали переговоры по теме поставок газа из РФ через соседний Казахстан для покрытия спроса, а также для обеспечения внутреннего потребления.

Однако он подчеркнул, что это будет технический контракт.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!