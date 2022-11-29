Идея газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана соответствует интересам стран – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею создания газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном актуальной, уточнив, что она полностью соответствует интересам перечисленных стран.

Представитель Кремля отметил, что актуальными в сотрудничестве трех стран являются маршруты поставок энергоносителей и газа.

"Там очень разветвленная сеть и координация действий – это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых", – цитирует Пескова ТАСС.

Инициатива создания газового союза, уточнил пресс-секретарь Путина, будет прорабатываться. Президент РФ выступил с предложением о создании специального контролирующего механизма. Для этого, как сказал Песков, может потребоваться помощь юридического лица.

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября в Кремле обсудили вопрос создания "тройственного газового союза". В ходе обсуждения был затронут вопрос транспортировки российского газа через Казахстан и Узбекистан.

До этого Токаев был вновь переизбран на пост президента Казахстана. Он пообещал верно служить гражданам страны, следовать Конституции и законам республики, а также добросовестно выполнять свои обязанности.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!