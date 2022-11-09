Эксперт рассказал, насколько может вырасти объем торговли между РФ и КНР

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Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Владимир Захаров оценил возможный рост объема торговли между Россией и Китаем к 2023 году. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, в нынешнем году РФ и КНР могут довести денежный объем торговли до 200 миллиардов долларов.

"Можно прогнозировать около 200 миллиардов долларов. Хотя такая цель ставилась к следующему году. Главный вопрос, который мы должны решить в двухсторонней торговле, – оплата поставок в наших национальных валютах, юанях и рублях, создать простой и понятный переводной механизм", – рассказал Захаров.

Специалист выразил мнение, что такая система начнет функционировать с 2023 года.

Ранее главное таможенное управление КНР сообщило о существенном увеличении товарооборота с Россией. По данным ведомства, за первые 10 месяцев 2022 года прирост составил 33%. Таким образом, речь идет о рекордном значении почти в 154 миллиарда долларов.

До этого газета The New York Times сообщила, что ряд стран, в том числе Индия, Китай и Турция, нарастили импорт из России с конца февраля текущего года. Индия, в частности, прибавила 430% по сравнению со средним показателем последних пяти лет.

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