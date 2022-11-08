Турция начала частичную оплату российского газа в рублях

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Власти Турции перешли к частичной оплате российского природного газа в рублях, заявил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Как вы знаете, было достигнуто соглашение (об оплате поставок в рублях. – Прим. ред.), частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", – сказал он.

Донмез отметил, что в настоящее время Турция и Россия осуществляют технические работы по организации торговли, в том числе в области энергетики, в национальных валютах двух стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Турция будет получать из РФ газ, оплачивая 25% поставок в рублях.

Министр энергетики республики Фатих Донмез тогда отметил, что подобная мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

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