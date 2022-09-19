Соглашение между РФ и Турцией об оплате газа в рублях вступит в силу в ближайшее время

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Соглашение об оплате в рублях 25% российского газа, поставляемого в Турцию, вступит в силу в ближайшее время. Об этом заявил министр энергетики республики Фатих Донмез.
"Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях вместо долларов, уменьшит потребность в долларах и снизит затраты", – сказал он в интервью газете Yeni Şafak.
Донмез также сообщил, что работы на первой турецкой АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе, график проекта является обязательным. По словам турецкого министра, первый блок атомной электростанции должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году.
На прошлой неделе президенты России и Турции провели встречу в Самарканде. Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Также лидеры двух стран урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".
Ранее Эрдоган заявил, что Россия не является той страной, которую можно недооценивать. Он также отмечал, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине. По его словам, Анкара, как и раньше, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России.
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