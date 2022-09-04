Путин и Эрдоган подтвердили решимость следовать плану в отношении АЭС "Аккую"

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Лидеры России и Турции в ходе телефонных переговоров подтвердили решимость действовать по плану относительно реализации проекта строительства первой турецкой АЭС "Аккую". Об этом сообщила администрация президента Турции, передает ТАСС.
Уточняется, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились более детально обсудить эту тему на встрече в Самарканде, где 15–16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Также в рамках телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, экспорт зерна и ситуацию на Украине. В ходе беседы Эрдоган отметил, что в вопросе Запорожской АЭС Турция может сыграть такую же посредническую роль, как и при "продуктовой сделке".
Тему строительства атомной электростанции "Аккую" президенты России и Турции обсуждали также на переговорах, которые прошли в Сочи в начале августа. Встреча продлилась чуть больше четырех часов. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили обстановку в Сирии. Они отметили важность сохранения политического единства и территориальной целостности арабской республики.
Также лидеры договорились наращивать взаимодействие государств в транспортной, сельскохозяйственной, строительной сферах и в промышленности. Они подчеркнули ключевое значение доверительных отношений двух стран для достижения региональной и международной стабильности.
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