Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

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Переговоры президентов Украины и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Встреча президентов началась в 15:21 и продлилась чуть больше четырех часов. Путин и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество двух стран, кризис на Украине, ситуацию в Нагорном Карабахе и обстановку в Сирии.

Путин и Эрдоган на встрече затронули тему Сирии и подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Они отметили важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии.

Согласно совместному заявлению лидеров, президенты Украины и Турции договорились наращивать взаимодействие государств в транспортной, сельскохозяйственной, строительной сферах и в промышленности. Они подчеркнули ключевое значение доверительных отношений двух стран для достижения региональной и международной стабильности.

Турецкий и российский лидеры договорились провести следующее заседание высшего уровня в Турции.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что президенты России и Турции обсудили поставки газа в республику. По его словам, ежегодно поставляется 26 миллиардов кубометров. В процессе переговоров они договорились о частичных поставках газа и оплате в рублях.

"На первом этапе часть поставок будет оплачиваться уже в российских рублях, это, действительно, новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений", – подчеркнул он.

Новак добавил, что лидеры обсудили взаимоотношения в энергетике, затронули тему строительства атомной электростанции "Аккую", подняли вопрос функционирования газопровода "Турецкий поток".

"Для того, чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", – заключил Новак.

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по московскому времени 5 августа. В начале встречи Путин назвал "Турецкий поток" одной из самых важных артерий снабжения российским газом Европы. По его мнению, за это партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре. Российский лидер также поблагодарил своего коллегу за решение вопроса с украинским зерном.

