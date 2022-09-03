Эрдоган предложил Путину, чтобы Турция стала посредником по вопросу ЗАЭС – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона может выступить посредников в решении проблемы Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Об этом он сказал во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Он также напомнил, что Турция уже помогла разрешить вопрос с вывозом украинского зерна из портов Черного моря.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция способна сыграть роль посредника по вопросу о ЗАЭС, точно так же, как она сделала это в случае с зерновым соглашением", – рассказали в канцелярии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжит привлекать внимание к безответственному поведению Киева в отношении Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что страны Европы, которые имеют влияние на Киев, должны запретить Украине осуществлять регулярные обстрелы ядерного объекта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.