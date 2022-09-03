На Запорожской АЭС приостановили подачу энергии на подконтрольные Киеву территории

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за обстрелов ВСУ была повреждена линия электропередачи.

"Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях. <...> Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", – рассказали в местной администрации.

Власти города уточнили, что радиационный фон сейчас в норме, пятый и шестой энергоблоки станции находятся в рабочем состоянии.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре. Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.