Днепропетровская ЛЭП повреждена после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС – власти

01:18
Фото: depositphotos/chungking
Днепропетровская ЛЭП повреждена из-за обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС, сообщила член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Три прилета в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками", – написал он в своем телеграм-канале.
Рогов уточнил, что после атаки ВСУ атомная станция переведена на питание собственных нужд.
В настоящее время на ЗАЭС находятся специалисты Международного агентства по атомной энергии. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, постоянно на станции будут находиться два инспектора.
Накануне российские военные сбили в районе Запорожской АЭС украинский ударный беспилотник с боевым зарядом. Как уточняли власти Энергодара, снаряд не сдетонировал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие заканчивают уничтожение украинских диверсантов возле ЗАЭС. Утром 1 сентября в трех километрах от станции высадили до 60 человек диверсионных групп украинских войск. Подразделения Росгвардии обнаружили их и блокировали в районе высадки.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: