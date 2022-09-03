Днепропетровская ЛЭП повреждена после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС – власти

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Днепропетровская ЛЭП повреждена из-за обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС, сообщила член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Три прилета в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что после атаки ВСУ атомная станция переведена на питание собственных нужд.

В настоящее время на ЗАЭС находятся специалисты Международного агентства по атомной энергии. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, постоянно на станции будут находиться два инспектора.

Накануне российские военные сбили в районе Запорожской АЭС украинский ударный беспилотник с боевым зарядом. Как уточняли власти Энергодара, снаряд не сдетонировал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие заканчивают уничтожение украинских диверсантов возле ЗАЭС. Утром 1 сентября в трех километрах от станции высадили до 60 человек диверсионных групп украинских войск. Подразделения Росгвардии обнаружили их и блокировали в районе высадки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

