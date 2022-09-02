Возле Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник с боевым зарядом

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российские военные сбили украинский ударный беспилотник с боевым зарядом в районе Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.

Власти Энергодара рассказали, что снаряд не сдетонировал. Беспилотник сбили за несколько сот метров от станции.

"Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию, несмотря на то что там находятся сотрудники МАГАТЭ", – подчеркнули в администрации города.

В самом Энергодаре сейчас тихо, обстрелы жилых кварталов не ведутся.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС осмотрел аварийные системы на станции, дизельные генераторы, а также пообщался с сотрудниками атомной электростанции и жителями Энергодара.

Он отметил, что во время осмотра АЭС были слышны обстрелы. По его словам, целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что в колонне было 9 машин с надписью ООН. Сообщалось, что ситуация на ЗАЭС во время прибытия делегации была спокойной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

