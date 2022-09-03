ВСУ выпустили шесть ракет в направлении Новой Каховки – Рогов

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Об этом в ночь на субботу, 3 сентября, сообщил член главного совета военное-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Только что из Никополя боевики ВСУ отправили второй за ночь пакет ракет <...> из РСЗО, предварительно, HIMАRS в направлении Новой Каховки", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов также сообщил, что в настоящее время взрывы слышны в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела украинскими войсками ЗАЭС была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомная станция переведена на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

