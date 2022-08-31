Песков заявил, что позиция Эрдогана по статусу Крыма не мешает сотрудничеству с Анкарой

Фото: ТАСС/EPA/MYKOLA TYS
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Турции по поводу статуса Крыма не мешает сотрудничеству с Анкарой. Об этом пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что мнение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по данному вопросу было известно с самого начала. Однако Песков сделал акцент на том, что Крым – это часть России.
"Но тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турцией. Мы высоко ценим усилия Турции по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Поэтому там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", – добавил он.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым должен будет вернуться в состав Украины, если Москва и Киев подпишут соглашение. Он заявил, что позиция Анкары по этому вопросу не изменилась с 2014 года, и назвал незаконным присоединение Крыма к России.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Турция выступила за передачу Крыма Украине при подписании мирного договора
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