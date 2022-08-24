Турция заявила, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Крым должен будет вернуться в состав Украины, если Москва и Киев подпишут соглашение. Таким мнением поделился представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

Он заявил, что позиция Анкары по этому вопросу не изменилась с 2014 года и назвал незаконной присоединение Крыма к России.

"Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено между РФ и Украиной", – заявил Калын.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является.

Владимир Зеленский до этого заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины любыми способами и средствами, а также назвал это реанимацией мирового правопорядка.

До этого газета La Stampa сообщила, что заявления президента Украины о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

