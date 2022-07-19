В Минобороны Украины заявили о готовности отвоевать Крым

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Украина потопит Черноморский флот РФ с помощью западного оружия и отвоюет Крым, заявил замминистра обороны страны Владимир Гаврилов.
"Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот", – цитирует его РИА Новости.
По словам Гаврилова, Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет, а также в скором времени ожидает получения оружия большой дальности. Глава ведомства отметил, что возможность нанесения удара по Крыму обсуждается со странами Запада.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Судный день наступит для украинских властей, если те предпримут попытки атаковать Крым и его инфраструктуру.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С западных направлений на Украину стали прибывать эшелоны с оружием НАТО
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