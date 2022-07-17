Депутат Шеремет предупредил о последствиях для Украины в случае атаки на Крымский мост

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Россия нанесет сокрушительный удар по Украине в случае попыток атаки на Крымский мост, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", – приводит его слова РИА Новости.

Шеремет отметил, что вся инфраструктура Крыма, Крымский мост находятся под надежной защитой, а ответственность за провокацию понесут и Соединенные Штаты. По словам депутата, РФ "поставит на место" власти США.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост при первой возможности.

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что попытки атаковать Крымский мост сработают как спусковой крючок.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине.

