Заявления Зеленского о необходимости отобрать Крым закончатся мировой войной – СМИ

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну. Об этом сообщает газета La Stampa.

Автор статьи Доменико Куирико заявил, что последствия возможного нападения Киева на полуостров Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе. Он выразил мнение, что если Зеленский действительно начнет "возвращать территории" с Крыма, то эти шесть месяцев окажутся "лишь временным этапом перед адом".

Куирико подчеркнул, что украинский лидер не способен пойти на этот шаг без сигнала Запада, что, вероятно, вовлечет США и Европу в прямое столкновение.

"Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведет хотя бы к перемирию", – заключил Куирико.

Ранее Зеленский заявил, что Киев обязательно вернет контроль над Крымом. Он назвал полуостров украинским и отметил, что Украина никогда не откажется от него.

Позже глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются очередным "пшиком". По его словам, полуостров "никому не по зубам", особенно украинским националистам.

