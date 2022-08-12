Заявления Зеленского о необходимости отобрать Крым закончатся мировой войной – СМИ

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отобрать у России Крым могут превратить спецоперацию в полноценную мировую войну. Об этом сообщает газета La Stampa.
Автор статьи Доменико Куирико заявил, что последствия возможного нападения Киева на полуостров Москва воспримет гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе. Он выразил мнение, что если Зеленский действительно начнет "возвращать территории" с Крыма, то эти шесть месяцев окажутся "лишь временным этапом перед адом".
Куирико подчеркнул, что украинский лидер не способен пойти на этот шаг без сигнала Запада, что, вероятно, вовлечет США и Европу в прямое столкновение.
"Попытка вернуть Крым, маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны американцев, означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договора и урегулирования интересов, единственного пути, который ведет хотя бы к перемирию", – заключил Куирико.
Ранее Зеленский заявил, что Киев обязательно вернет контроль над Крымом. Он назвал полуостров украинским и отметил, что Украина никогда не откажется от него.
Позже глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются очередным "пшиком". По его словам, полуостров "никому не по зубам", особенно украинским националистам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: