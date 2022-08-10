В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении контроля над полуостровом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются очередным "пшиком", заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее Зеленский заявил, что Киев обязательно вернет контроль над Крымом. Он назвал полуостров украинским и отметил, что Украина никогда не откажется от него.

Гемпель же подчеркнул, что Крым надежно укреплен в военном плане. По его словам, полуостров "никому не по зубам", особенно украинским националистам.

"Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания – очередной пшик", – приводит слова Гемпеля РИА Новости.

Он выразил мнение, что Украина давно отказалась от Крыма. По его словам, Киев использует эту тему лишь для выманивания западного транша.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки в пользу России. По его словам, граждане не готовы отдать свою землю и согласиться, что эти территории принадлежат России. Зеленский подчеркнул, что страна готова доказать свою позицию.

