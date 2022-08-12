Медведев заявил, что видит итогом для Зеленского трибунал или возврат в комедийные шоу

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит для Владимира Зеленского других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу. Политика в своем телеграм-канале процитировала журналист Надана Фридрихсон после общения с ним.

Так Медведев ответил на вопрос о том, какой итог он видит для Зеленского.

Накануне Зампред Совбеза посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках.

Ранее Медведев заявил, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, а не на тех, которые диктуют западные страны. Политик также подчеркнул, что власти Украины будут вынуждены ответить за саботаж минских соглашений и гибель мирных жителей в Донбассе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

