Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях – Медведев

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, а не на тех, которые диктуют западные страны.

"Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие "партнеры" по международному сообществу, жаждущие военного поражения России", – сообщил он в интервью ТАСС.

Политик также подчеркнул, что власти Украины будут вынуждены ответить за саботаж минских соглашений и гибель мирных жителей в Донбассе.

Ранее Медведев заявил, что украинских преступников будут судить за совершенные против населения России и Украины преступления, вина за это лежит не на РФ.

По словам политика, России нельзя вменять вину за то, что Украина потеряла государственную независимость после переворота в 2014 году, перейдя под управление коллективного Запада.

