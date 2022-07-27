Медведев показал, каким видят будущее Украины западные аналитики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале изображения с различным видением будущего Украины.

По словам политика, на первом рисунке показана версия, возникшая "в пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины". Второе же изображение демонстрирует мнение западных аналитиков.



1 из 2

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина рискует утратить свой суверенитет и исчезнуть с карты мира в связи с текущей ситуацией.

Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за то, что Украина потеряла государственную независимость после переворота в 2014 году, перейдя под управление коллективного Запада.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

