В Кремле констатировали большие проблемы у Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на имеющиеся у Киева проблемы, однако не стал комментировать заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном исчезновении Украины с карты мира. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это всем известно. Да, это можно констатировать", – заявил Песков.

По его словам, на Украине до сих пор продолжается сопротивление националистов, однако руководство страны отказывается трезво взглянуть на ситуацию и обсуждать проблему. В связи с этим ничего хорошего данное государство не ждет, уверен представитель Кремля.

Ранее Медведев усомнился, что Украина будет существовать на карте мира через два года. Зампред Совбеза РФ сообщил, что видел заявление о том, что Украина по ленд-лизу желает получить от заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через несколько лет с целью предотвращения "замерзания", однако усомнился, что страна сохранится.

Ситуация на Украине обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

