Песков заявил, что РФ будет привлекать внимание к безответственному поведению Киева

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжит привлекать внимание к безответственному поведению Киева в отношении Запорожской АЭС.

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ на станцию состоится.

"Еще раз повторяю, мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности к безответственному поведению украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории и даже в гораздо более широкой географии", – высказался он.

Песков подчеркнул, что страны Европы, которые имеют влияние на Киев, должны запретить Украине осуществлять регулярные обстрелы ЗАЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поведение киевского режима в отношении Запорожской АЭС самоубийственным. Она также призвала Запад проявить ответственность и повлиять на украинские власти, чтобы те прекратили обстрелы ядерного объекта.

Дипломат добавила, что заявления Запада о том, что Россию пришлось уговаривать для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, являются ложью. Захарова выразила надежду на то, что выводы делегации по итогам поездки на станцию будут объективны. Они не должны иметь политической окраски, подчеркнула она.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.