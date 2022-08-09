Путин поддержал Эрдогана в самый нужный момент – СМИ

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Владимир Путин поддержал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в очень важный для республики момент, когда необходимо стабилизировать турецкую экономику, сообщает агентство Bloomberg.

"Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику", – говорится в сообщении.

По данным издания, достигнутая договоренность о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях позволит избежать новой волны повышения цен в стране.

Автор статьи также отметил, что после перевода "Росатомом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на Средиземноморском побережье увеличились золотовалютные резервы Турции.

"Эрдоган хочет углубить экономические связи с Россией, не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО", – подчеркивается в материале.

Президент Турции прибыл в Сочи на переговоры с Путиным 5 августа. После встречи двух лидеров вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что стороны договорились об оплате российского газа в рублях.

