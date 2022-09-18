В Турции поддержали Путина в возможном прекращении поставок нефти и газа Западу – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Читатели турецкого издания Haber7 поддержали заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок нефти и газа западным странам.
Один из комментаторов назвал президента РФ "великолепным" и сообщил, что ожидает продолжения в развитии событий. Второй высказал сомнение в помощи США Европе в случае прекращения поставок российских нефти и газа.
"Пусть Запад замерзнет, чтобы они опомнились", – высказался еще один читатель.
Аудитория турецкой газеты посоветовала Европе не идти против России, а детально обдумать решение, "иначе будет очень плохо".
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жители Германии "останутся без страны" в связи с сокращением поставок российских энергоносителей. Он также рассказал, что подарил бывшему канцлеру страны Ангеле Меркель белый флаг, объяснив это зависимостью Германии от российских энергоносителей.
Кроме того, испанские СМИ сообщали, что запасов газа в европейских хранилищах хватит только до начала февраля следующего года.
В публикации указывалось, что в настоящее время 160 хранилищ, распределенных по 18 странам ЕС, заполнены почти на 83%. Этого хватит только для покрытия чуть более 20% от годового потребления на европейском континенте.
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