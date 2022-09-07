Эрдоган заявил, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать

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Россия – не та страна, которую можно недооценивать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде. По его словам, Западу стоило заранее подумать об энергетическом кризисе.
"Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия – это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше?" – цитирует его ТАСС.
Эрдоган выразил уверенность, что Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда на нее нападут. Он выразил надежду, что страны как можно скорее придут к заключению мира.
Он также заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине. По его словам, Анкара, как и раньше, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России.
Ранее Эрдоган отметил, что Европу ожидают серьезные проблемы грядущей зимой в связи с ограничением поставок российского газа. По его словам, Европа пожинает то, что посеяла.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции препятствуют ремонту турбин для газопровода "Северный поток".
Он назвал "Газпром" надежным поставщиком и гарантом энергобезопасности Европы, добавив, что вся ответственность за сложившуюся с газопроводом ситуацию лежит на государствах, принявших решение о введении санкций против России. Эти санкции "фактически нарушили и сделали неработоспособной систему технического обслуживания узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивали прокачку".
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
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