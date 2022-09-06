В Кремле назвали главное препятствие для ремонта "Северного потока"

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Антироссийские санкции препятствуют ремонту турбин для газопровода "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции", – приводит ТАСС его слова.

Официальный представитель Кремля назвал компанию "Газпром" надежным поставщиком и гарантом энергобезопасности Европы, а вся ответственность за сложившуюся с газопроводом ситуацию лежит на государствах, принявших решение о введении санкций против России, которые "фактически нарушили и сделали неработоспособной систему технического обслуживания узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивали прокачку".

2 сентября "Газпром" сообщил о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 на КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

