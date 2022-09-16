Путин заявил об оплате Турцией в рублях 25% поставок российского газа

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В ближайшее будущее Турция будет получать из РФ газ, оплачивая 25% поставок в рублях, заявил Владимир Путин.

"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы", – приводит его слова РИА Новости.

Российский лидер также выразил готовность нарастить поставки в Турцию по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным поднимал вопрос цен за газ. Турецкий президент уточнил, что у государства нет трудностей с поставками голубого топлива РФ, так как Анкара не вводила ограничительные меры против Москвы.

