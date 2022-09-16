Путин заявил об оплате Турцией в рублях 25% поставок российского газа

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В ближайшее будущее Турция будет получать из РФ газ, оплачивая 25% поставок в рублях, заявил Владимир Путин.
"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопросы, насколько я понял, согласованы", – приводит его слова РИА Новости.
Российский лидер также выразил готовность нарастить поставки в Турцию по всем направлениям.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным поднимал вопрос цен за газ. Турецкий президент уточнил, что у государства нет трудностей с поставками голубого топлива РФ, так как Анкара не вводила ограничительные меры против Москвы.
Цены на газ в Европе превысил 2 500 долларов за тысячу кубометров
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