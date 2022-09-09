Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с Владимиром Путиным поднимал вопрос цен за газ. Об этом сообщает телеканал NTV.

"У нас пока нет таких проблем (с поставками. – Прим. Ред.). Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (Владимиром Путиным. – Прим. Ред.), в ходе которой мы говорили о цене", – заявил Эрдоган.

По его словам, в случае позитивной позиции главы РФ по поводу данного вопроса Турции будут предоставлены максимально выгодные цены.

Турецкий президент также уточнил, что у государства нет трудностей с поставками голубого топлива РФ, так как Анкара не вводила ограничительные меры против Москвы.

"К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно-ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции", – подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, он отметил, что зима 2022 года для европейских стран будет непростой ввиду энергокризиса.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия не является той страной, которую можно недооценивать. Он также отмечал, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине. По его словам, Анкара, как и раньше, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

