Эрдоган объявил о задержании в Турции одного из главарей ИГ

Фото: телеканал NTV

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о задержании в стране одного из главарей запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", передает телеканал NTV.

Как уточняется, пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ (запрещена в России). В их отношении было возбуждено дело по статье 205.4 Уголовного кодекса РФ и части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Во время обысков у задержанных были обнаружены пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты и другое вооружение.