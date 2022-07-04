У Сирии есть данные о переправке Западом и Турцией боевиков ИГ на Украину – посол в РФ

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Запад во главе с США вместе с Турцией переправляют на Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом в интервью ТАСС заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад.

Он отметил, что таким образом они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире.

Ранее сообщалось, что Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Сирией после заявления о признании ДНР и ЛНР. В украинском МИД уточнили, что это не касается консульских отношений, а решение принято в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Накануне стало известно, что власти Сирии приняли решение о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

