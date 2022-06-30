Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией

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Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Сирией после заявления о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

В ведомстве уточнили, что это не касается консульских отношений, а решение принято в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

"Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что власти Сирии приняли решение о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.