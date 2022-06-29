Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР – СМИ

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Власти Сирии приняли решение о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД.

"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – говорится в заявлении министерства.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сначала президент подписал указ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

