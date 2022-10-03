Турция попросила Россию об отсрочке платежей за газ до 2024 года – СМИ

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Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за поставки газа до 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", – говорится в сообщении агентства.
По данным источников СМИ, возможных предположений об исходе переговоров пока нет.
В материале агентства отмечается, что обращение Турции к России могло быть вызвано зависимостью страны от импорта энергоресурсов, которая, в свою очередь, оказала давление на ее валюту и бюджет.
Кроме того, в Турции вырос дефицит торгового баланса более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Он вырос до 11,2 миллиарда долларов, сообщает СМИ.
Ранее агентство сообщало, что на встрече в рамках ШОС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить у Владимира Путина представить республике скидку на газ в размере 25%.
Позже Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Турция будет получать из РФ газ, оплачивая 25% поставок в рублях. Министр энергетики республики Фатих Донмез отметил, что подобная мера уменьшит потребность в долларах и снизит затраты.
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