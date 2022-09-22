Эрдоган заявил о желании покупать газ у США на более выгодных условиях

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хочет покупать у Соединенных Штатов больше сжиженного газа и на более выгодных условиях.

Во время выступления на заседании Турецко-американского делового совета на полях ГА ООН в Нью-Йорке политик отметил, что Анкара готова сотрудничать в вопросе доставки американского СПГ в страны региона.

Эрдоган также призвал США отменить ввозные пошлины на турецкие сталь и алюминий, заявив, что они вредят двусторонней торговле.

"Введенные в одностороннем порядке в 2018 году меры протекционистского характера, дополнительные таможенные сборы на сталь и алюминий, вредят нашим торговым отношениям. Их отмена является нашим общим делом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время вступит в силу соглашение об оплате в рублях 25% российского газа, поставляемого в Турцию. Как сообщал министр энергетики республики Фатих Донмез, такие меры уменьшат потребность Анкары в долларах и снизят затраты.