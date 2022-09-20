Президент Турции отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС

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Фото: kremlin.ru
Анкара не намерена отчитываться перед Брюсселем за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Так он ответил на вопрос журналиста, планирует ли Турция вступить в ШОС, ценности которой отличны от ценностей НАТО. Затем репортер задал уточняющий вопрос относительно того, какой частью хочет быть Анкара – Востока или Запада. В ответ Эрдоган подчеркнул, что его страна является частью мира, поэтому будет вести переговоры со всеми странами, включая Россию и Китай.
"Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не подпустит нас к себе, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Евросоюзу", – сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, цитату из которого приводит газета Yeni Şafak.
На прошлой неделе президенты России и Турции провели встречу в Самарканде. Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Также лидеры двух стран урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".
Накануне министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что соглашение об оплате в рублях 25% российского газа, поставляемого в Турцию, вступит в силу в ближайшее время. Он также заявил, что работы на АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе. Первый блок атомной электростанции планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Путин встретится на саммите ШОС с главами Индии, Турции и Азербайджана
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