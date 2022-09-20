В МИД Турции сообщили о работе с Россией над продлением зерновой сделки

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Анкара работает с Москвой над продлением зерновой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.
"Это в нашей повестке дня. <...> Мы хотим, чтобы она (зерновая сделка. – Прим. ред.) продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении [всех] задач", – приводит его слова РИА Новости.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.
В начале сентября Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу, поскольку практически все зерно было вывезено именно в ЕС, а не в бедные или развивающиеся страны. Президент РФ отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН загрузили лишь два корабля из 87.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, согласился с российским коллегой в том, что зерно из Украины вывозится в страны Запада, а не в нуждающиеся государства. Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы поставки зерна из России на мировой рынок были возобновлены как можно скорее.
РФ оказалась недовольна исполнением зерновой сделки для развивающихся стран
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