В МИД Турции сообщили о работе с Россией над продлением зерновой сделки

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Анкара работает с Москвой над продлением зерновой сделки, заявил заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

"Это в нашей повестке дня. <...> Мы хотим, чтобы она (зерновая сделка. – Прим. ред.) продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении [всех] задач", – приводит его слова РИА Новости.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

В начале сентября Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу, поскольку практически все зерно было вывезено именно в ЕС, а не в бедные или развивающиеся страны. Президент РФ отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН загрузили лишь два корабля из 87.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, согласился с российским коллегой в том, что зерно из Украины вывозится в страны Запада, а не в нуждающиеся государства. Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы поставки зерна из России на мировой рынок были возобновлены как можно скорее.

