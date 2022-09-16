Посольство РФ обвинило США в попытках "замылить" реальную картину на рынках продовольствия

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Администрация Соединенных Штатов пытается "замылить" реальную картину на мировых продовольственных рынках, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Так в диппредставительстве прокомментировали прозвучавшие на брифинге в Госдепе обвинения в адрес России в причастности к ухудшению глобальной продуктовой безопасности и повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры на Украине.
В посольстве подчеркнули, что все эти обвинения являются безосновательными, так как Москва неоднократно аргументированно объясняла, что продовольственные проблемы были вызваны дисбалансами в глобальной экономике, прежде всего системными ошибками Запада.
"Антироссийские санкции только подстегнули негативные тенденции. <...> Россия является ответственным поставщиком и продолжит добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам <...>. Призываем США прекратить попытки помешать этому", – говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.
В посольстве также указали, что Вашингтон "однобоко" подает суть стамбульской продуктовой сделки. Дипломаты напомнили, что восстановление зернового экспорта из украинских портов обосновывалось США необходимостью предотвращения голода в беднейших странах, однако большая часть судов разгружается в европейских государствах, а не в действительно нуждающихся.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад планирует информационную провокацию, предполагающую распространение фейков о якобы планах России осуществить диверсию в отношении перевозящего зерно судна.
Она подчеркнула, что Россия привержена достигнутым в Стамбуле договоренностям, напомнив, что украинские порты к настоящему времени покинули уже 27 судов с зерном. По ее словам, Москва заинтересована в продолжении соответствующей работы с целью обеспечения продовольственной безопасности наиболее уязвимых в этом плане стран.
РФ оказалась недовольна исполнением зерновой сделки для развивающихся стран
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