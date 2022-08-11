В МИД РФ усомнились в искренности заявлений о мировом продовольственном кризисе

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Суда с украинским зерном следуют на Запад, а не в нуждающиеся страны. Такой ход событий заставляет сомневаться в искренности слов о проблеме с продовольствием в мире, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность", – цитирует его РИА Новости.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорились что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.