В ООН заявили, что двум судам с продовольствием разрешили выйти из Украины 9 августа

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Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

В общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия.

Суда MV OCEAN LION с грузом в 64 720 тонн кукурузы направляется в Инчхон, Республика Корея, а MV RAHMI YAGCI с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла направится в Стамбул.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.