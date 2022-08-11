Судно с украинским зерном не вышло из порта Черноморск из-за плохой погоды

Фото: AP Photo/Nina Lyashonok

Из-за неблагоприятных погодных условий судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск, сообщает РИА Новости.

"Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются на Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются", – отметили в Минобороны Турции.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорись что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.